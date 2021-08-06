Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir." denildi.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİTLER SAVURMUŞTU

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi daha önce olduğu gibi yine Instagram hesabından tehditler savurdu.

Kardeşinin yine iftiraya uğradığını öne süren Uygun'un ağabeyi iddialara inanmayın çağrısında bulunurken basını da tehdit etti:

"Medya fareleri ile ben bu olaydan sonra tek tek görüşeceğim. Ne kadar delikanlılar göreceğiz. Hepsine diz çöktüreceğim.

Analarından emdikleri sütü haram edeceğim. Köpek gibi gezdireceğim onları tasmayla gezdireceğim sokakta"