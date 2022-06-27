Yayın yapan muhabir rögara düştü

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Batı Karadeniz bölgesine kırmızı uyarı verdi.

6 ilde etkili şekilde yağış ve sel baskınları yaşanacağı öngörülürken, vatandaşlar tedbir konusunda uyarıldı.

Zonguldak'da bu uyarı altında olan illerden biri.

Dün sabah saatlerinde Çaydamar Deresini taşarken, bazı iş yerlerini de su bastı. Dere kenarındaki otoparkın istinat duvarı heyelan sonucunda yıkılırken bazı araçlar dereye devrildi.

Ekipler bölgede seferber olurken, olay yerine basın mensupları akın etti.

Muhabir yayın esnasında rögara düştü

Olay yerinde talihsiz bir olay yaşadı.

Sıcak gelişmeleri anlık olarak aktarmaya çalışan muhabir, bölgedeki yoğun su birikintisinin bulunduğu rögara düştü.

"Yayın kazası oldu"

Canlı yayında düşen muhabir "Bir şey yok, bu da bir canlı yayın kazası oldu" diyerek kendini toparladı.