Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “Ulusal Veri Yayımlama Takvimi”nde yer almayan “İl Düzeyinde İşgücü İstatistikleri, 2023” verisini yayınlandı.

Buna göre, Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı en yüksek il Hakkari

İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu.

Türkiye genelinde, 2023 yılı için istihdam oranı yüzde 48,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı en yüksek il Ardahan

En yüksek istihdam oranı yüzde 58,2 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,5 ile Siirt ilinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde, 2023 yılı için işgücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak tahmin edildi.

İş gücüne katılma oranı en yüksek il Ardahan

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük iş gücüne katılma oranı ise yüzde 38,5 ile Siirt ilinde oldu.

Bülten yeniden üretilmeye başlandı

Hanehalkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre, iş gücü istatistikleri yıllık olarak Türkiye ve istatistiki bölge birimleri sınıflaması (İBBS) düzey 2 detayında 26 bölge için yayınlanıyor.

İl düzeyine ilişkin temel iş gücü göstergeleri ise 2008-2013 yıllarında model yaklaşımlarıyla üretildi.

Model kısıtlarının sağlanmaması nedeniyle il düzeyinde göstergelerin üretilmesine ara verildi.

Gerçekleştirilen son düzenlemelerle il düzeyinde temel iş gücü göstergeleri doğrudan araştırma verileri kullanılarak yeniden üretilmeye başlandı.