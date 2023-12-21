Hatay'da depreme yakalanan ve ailesini kaybeden Şerif Amcanın da acısı hiç geçmemişti. Fakat bugün kendisinin acı haberi geldi. Şerif Amca hayatını kaybetti.

O depremlerde Hatay'da evi yıkılan ve ailesi enkaz altında hayatını kaybeden Şerif Amca elinde bisküvi enkaz başında çocuklarını beklemişti.

Enkaz altında kalan çocukları ve eşi için çaresizce bekleyen Şerif Amca, depremin ilk günlerinde uzatılan mikrofona "Cebimde bisküvi var. Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim. Kimse çıkmadı" demişti.

Şerif amcanın çocukları o enkazın altından hiç çıkamadı, Şerif amca da mezarlarına bırakacağı bisküviyi başka bir çocuğa verdi.

Şerif Amca Hayatını Kaybetti

Depremler neredeyse birinci yılını doldurmak üzereyken Şerif Amca'dan da acı haber geldi.

Haberi gazeteci Eşref Larsen sosyal medyadan duyurdu.

Depremin ardından kanser olan Şerif Amca'nın hayatını kaybettiğini söyledi.

