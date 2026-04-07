TÜRKŞEKER 525 İşçi Alımı Yapacak
Tarım ve gıda sektörünün önemli kuruluşlarından TÜRKŞEKER, üretim süreçlerinde artan iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 525 geçici işçi alımı gerçekleştirecek.
Farklı pozisyonlarda yapılacak alımların, fabrikanın üretim ve operasyon süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor.
Başvurular İŞKUR Üzerinden Yapılıyor
Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirebilecek.
Başvuru süreci:
- İŞKUR İl ve Şube Müdürlükleri
- İŞKUR’un resmi internet sitesi
üzerinden yürütülüyor.
Başvurular, ilgili yönetmelik kapsamında değerlendirilecek.
Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?
TÜRKŞEKER’in açıkladığı kadro dağılımı şu şekilde:
- Laboratuvar (Pancar Analiz) – Numune Alma Elemanı: 197 kişi
- Kazan Dairesi – Buhar Kazanı Teknisyeni: 76 kişi
- Tarım Makineleri Atölyesi – Makine Bakım Onarım Teknisyeni: 149 kişi
- Meydan – Pancar Boşaltma Operatörü: 57 kişi
- Muhasebe (Ambar) – Ambar İşçisi: 46 kişi
Başvuru Şartları Neler?
Alımlar, 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek.
Adayların:
- İŞKUR sistemine kayıtlı olması
- İlgili pozisyon için gerekli nitelikleri taşıması
- Başvuru sürecini eksiksiz tamamlaması
gerekiyor.
Adaylar İçin Kritik Süreç Başladı
Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, kadro detaylarını ve şartları yakından takip etmeye başladı.
İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruların ardından, adaylar kura ve değerlendirme süreçlerine tabi tutulacak.