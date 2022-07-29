Medipol Başakşehir, İsrail’de turladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 2. ön eleme turu heyecanı, dün (28 Temmuz) oynanan karşılaşmalar ile sona erdi. Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Maccabi Netanya deplasmanına konuk oldu.

Youssouf Ndayishimiye’nin 8. dakikada attığı gol ile öne geçen Medipol Başakşehir, üstünlüğünü maçın son düdüğüne kadar korudu ve rakibini İsrail’de 1-0 mağlup ederek adını 3. eleme turuna yazdırdı.

Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz ilk maçı 4 Ağustos’ta deplasmanda, rövanşı 11 Ağustos’ta sahasında oynayacak.

Konyaspor, Bate Borisov’u rahat geçti

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Belarus temsilcisi BATE Borisov’u sahasında konuk etti. 3-0’ın rövanşında Bate Borisov karşısında zorlanmayan temsilcimiz, rakibini Amar Rahmanovic ve Francisco Calvo’nun golleri ile 2-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Temsilcimizde Sokol Cikalleshi, 73. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İlhan Palut’un çalıştırdığı Konyaspor, 3. eleme turunda Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz ilk maçı 4 Ağustos’ta deplasmanda, rövanşı 11 Ağustos’ta sahasında oynayacak.