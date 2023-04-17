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Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanşlarının programı ve ilk maçların skorları şöyle:

Manchester City 3, Inter ve son şampiyon Real Madrid 2, Milan ise bir gollük skor avantajıyla rövanş lara çıkacak.

Avrupa futbolu nun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yarı finalistler , yarın ve 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

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