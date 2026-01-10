Osmaniye’den Kahramanmaraş’a başvuran bir hastaya, endotel yetmezliği (kornea distrofisi) tanısı konuldu. Hastalığın tek kesin tedavisinin kornea nakli olması nedeniyle, ameliyat Kahramanmaraş Uğur Göz Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Doç. Dr. Murat Arslankurt ve Op. Dr. Gökhan Yüzbaşı tarafından gerçekleştirilen operasyonda modern tıpta kullanılan kapalı teknik kornea nakli yöntemi tercih edildi.

Bu yöntemin, cerrahi işlemi daha güvenli hale getirdiği, ameliyat sırasında oluşabilecek komplikasyon riskini azalttığı ve nakledilen dokunun uyum şansını artırdığı belirtildi.

Operasyon sonrası yapılan ilk kontrollerde hastanın genel durumunun iyi olduğu, nakledilen korneanın sağlıklı bir şekilde yerinde durduğu bildirildi.

Uğur Göz Hastanesi’nde kornea nakli ameliyatlarının, başarıyla gerçekleştirildiği vurgulanırken, hastanede ileri düzey göz cerrahilerinin güvenle uygulanmaya devam ettiği ifade edildi.