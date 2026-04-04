Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Kara, tutuksuz sanıklar A.K, S.S, C.K, T.Ö, Z.A.Ş. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Ahmet Kara, savunmasında statik hesap raporları ile bilirkişi raporları arasında çelişkiler bulunduğunu öne sürerek, "Yapılan incelemelerde alınan karot örnekleri ve donatı değerlerinin olması gereken seviyelerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 3 yılı aşkın süredir tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Söz verilen diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak beraatlerini istedi.

Müşteki Vildan Çiftcioğlu, ailesinin tamamını Hamidiye Sitesi’nde kaybettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Aynı müteahhit tarafından, aynı site içerisinde daha sonra yapılan binalarda ekstra kolonlar kullanıldığı ve bu binaların yıkılmadığı ortadadır. Bu durum, sanığın güvenli yapı inşa etmenin nasıl olduğunu bildiğini açıkça göstermektedir. Buna rağmen, önceki yapılarda bu önlemleri almamış olması bir bilgisizlik değil, bilinçli bir tercihtir. Sanığın olası kastla yargılanması için daha ne olması gerekmektedir? Yüzde 99 kusurun bulunduğu, hiçbir yönetmeliğe uyulmayan, deprem gerçeğinin açıkça bilindiği, onlarca insanın hayatını kaybettiği ve sanığın doğru yapmayı bildiğinin ortada olduğu bu dosyada, eğer bu durum olası kast olarak değerlendirilmeyecekse bizim ayrıca neyi ispatlamamız gerekmektedir? İnsanların ölebileceği bu kadar açıkken, daha neyin ortaya çıkması beklenmektedir. Bu dosyada sorumluluk yalnızca müteahhitte ait değildir. Kooperatif yapısı içinde projede imzası bulunan, onay veren ve sürece dahil olan herkes bu yapının güvenliğinden sorumludur. Sorumluluğun bir bütün olarak değerlendirilmesini ve kusuru bulunan tüm sanıkların gerekli cezaları almasını talep ediyorum."

Diğer müştekiler de sanıkların "olası kastla kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Müşteki avukatları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut halinin devamına, bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezaları talep ediliyor.