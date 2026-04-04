Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 262 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 262, Ergan'da 207, Palandöken'de 190, Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 162, Nemrut'ta 156, Erciyes'te 154, Uludağ'da 153, Davraz'da 125, Konaklı'da 100, Yıldız Dağı'nda 90, Murat Dağı'nda 73, Yalnızçam ve Hesarek'te 36, Çambaşı'nda 32, Zigana'da 29, Kop Dağı'nda 26, Denizli'de 8 ve Kandilli'de 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:

Merkez 04.04.2026 En düşük En yüksek Hakkari KY -10 1 Ergan HY -2 4 Palandöken KKY -5 2 Kartalkaya SY 0 4 Sarıkamış KKY -6 3 Nemrut HY -2 3 Erciyes KY -4 4 Uludağ KKY 2 4 Davraz KKY -1 7 Konaklı KKY -5 2 Yıldız Dağı Y 1 5 Murat Dağı KKY -2 7 Yalnızçam KKY 0 5 Hesarek HY -4 5 Çambaşı KKY 0 4 Kop Dağı KKY -4 5 Denizli SY -3 8 Kandilli Y -1 10

(KY: Kar yağışlı, HY: Hafif yağmurlu, KKY: Karla karışık yağmurlu, SY: Sağanak yağışlı, Y: Yağmurlu)