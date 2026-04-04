Motorine Sert Artış Bekleniyor

Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış gündemde.

Beklentilere göre, 7 Nisan 2026 Pazartesi gece yarısından itibaren motorin fiyatına 7,67 TL seviyesinde zam yapılması öngörülüyor. Bu artış, son dönemin en dikkat çeken fiyat değişimlerinden biri olabilir.

Benzin Fiyatlarında da Artış Gündemde

Motorine yapılması beklenen yüksek artışın yanı sıra, benzine de zam geleceği tahmin ediliyor.

Benzin fiyatlarında ise 0,57 TL civarında bir artış beklentisi bulunuyor.

Fiyat Artışının Nedeni Ne?

Akaryakıt fiyatlarındaki bu yükseliş beklentisi, küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğe dayanıyor.

Yetkililer, yapılan hesaplamaların uluslararası ürün fiyatlarının son günlerdeki ortalamalarına göre belirlendiğini ifade ediyor.

Kesinleşmiş Değil, Beklenti Niteliğinde

Söz konusu fiyat artışlarının henüz kesinleşmediği, yapılan hesaplamaların tahmine dayalı olduğu vurgulanıyor.

Resmi açıklamalar ve nihai fiyatlar, ilgili kurumlar tarafından yapılacak duyurularla netlik kazanacak.