Mersin'de polis ekiplerinin bir aylık çalışmasında 550 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 1513 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince kent genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerin, son bir ay içerisinde düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 550 hükümlü ve aranan 1513 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, hükümlüler ise cezaevine teslim edildiği belirtildi.
