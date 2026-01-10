“Deprem Sonrası Basın Büyük Zorluklar Yaşadı”

Başkan Çuhadar, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Pazarcık merkezli Kahramanmaraş depremlerinin ardından yerel basının ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Depremin ardından hem kendi yaşam mücadelesini sürdüren hem de kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu üstlenen gazetecilerin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Çuhadar, şu sözleri kullandı:

“Depremin ardından Kahramanmaraş basını çok zor günler geçirdi. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, siyasi partiler ve belediyelerin çalışmalarını kamuoyuna aktaran gazeteciler, ne yazık ki yeterli desteği alamadı. Buna rağmen basın mensuplarımız halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için görevlerini fedakârca sürdürdü.”

“Gazeteciler Hayati Bir Kamu Görevi Üstleniyor”

Basının toplum için taşıdığı öneme dikkat çeken Çuhadar, gazetecilerin yalnızca haber yapan kişiler olmadığını, aynı zamanda kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olduğunu vurguladı.

“Gazeteciler, vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan, kamuoyunu aydınlatan ve toplumun vicdanını temsil eden önemli bir meslek grubudur. Özellikle afet dönemlerinde bu sorumluluk daha da artmaktadır,” diyen Çuhadar, yerel basının desteklenmesinin demokrasinin güçlenmesi açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

“Sahte Gazeteciler Mesleğe Zarar Veriyor”

Başkan Çuhadar, meslek etiğine uymayan kişilerin basın camiasına zarar verdiğini belirterek, bu konuda kamuoyuna da çağrıda bulundu:

“Şantaj yaparak haksız kazanç sağlamaya çalışan, işini layıkıyla yapmayan ve kendini gazeteci olarak tanıtan bazı kişiler, hem mesleğimizin itibarını zedeliyor hem de gerçek gazetecilerin emeğine gölge düşürüyor. Kahramanmaraş kamuoyunun bu kişilere itibar etmemesini ve destek vermemesini istiyoruz.”

Basın İlan Kurumu Komisyonu Gündemde

Basın İlan Kurumu tarafından alınan yüzde 15’lik komisyon ücretinin yerel basın için ağır bir yük olduğunu ifade eden Çuhadar, bu oranın düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Artan maliyetler, azalan reklam gelirleri ve ekonomik şartların basın kuruluşlarını zorladığını dile getiren Çuhadar, komisyon oranlarının düşürülmesinin yerel medyanın ayakta kalmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Yeşil Pasaport Düzenlemesi Bekleniyor

MHP Kayseri Milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan, meslekte 15 yılını dolduran gazeteciler ile ailelerine yeşil pasaport verilmesini öngören düzenlemeye de değinen Başkan Çuhadar, sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu.

“TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un destek sözü vermesine rağmen bu düzenleme henüz Meclis gündemine gelmedi. Gazetecilerimiz, bu düzenlemenin torba yasa içerisine eklenerek bir an önce yasalaşmasını bekliyor,” dedi.

Silah Ruhsatı Ücretlerinde İndirim Talebi

Basın mensuplarının zaman zaman riskli görevler üstlendiğini hatırlatan Çuhadar, görevini layıkıyla yapan gazetecilere verilen silah ruhsatı ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılmasını ya da geçmişte olduğu gibi ücretsiz hale getirilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Bu düzenlemenin gazetecilerin güvenliği açısından önemli olduğunu vurguladı.

“Basın, Demokrasinin Temel Taşıdır”

Mesajının sonunda tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Çuhadar, gazetecilerin fedakârlık, sorumluluk ve özveriyle çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Basın, demokrasinin temel taşlarından biridir. Zor şartlar altında görev yapan tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi