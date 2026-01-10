Beyit yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi :

Kıymetli Meslektaşlarım ve Kamuoyunun Vicdanı Olan Basın Emekçileri;

Bugün, sadece takvim yapraklarında bir günü değil; ömrünü habere adayanların, mesai kavramını saatin akrebiyle değil haberin sıcaklığıyla tanımlayanların gününü kutluyoruz. Gazetecilik, dışarıdan bakıldığında bir parıltı, ancak içeriden bakıldığında büyük fedakârlıklar, uykusuz geceler ve ağır sorumluluklar isteyen bir adanmışlık hikâyesidir.

Bizim mesleğimizde "dinlenmek" kelimesinin karşılığı yoktur.

Herkesin evine çekildiği fırtınalı gecelerde, bizler bir saniyelik görüntü için sokaktayızdır.

Yangının sıcaklığını, selin hırçınlığını veya depremin o ağır sessizliğini en yakından bizler hissederiz.

Kimi zaman bir ateş hattında, kimi zaman dondurucu bir ayazda, sadece "toplum doğruyu bilsin" diye kendi canımızı ve konforumuzu hiçe sayarız.

Bir muhabirin vizöründen süzülen bir damla yaş, bir spikerin boğazında düğümlenen bir haber metni veya bir kameramanın saatlerce omuzunda taşıdığı o ağır yük; aslında bu mesleğin ne kadar "insan üstü" bir çaba gerektirdiğinin kanıtıdır. Bizler, sadece olayları aktarmayız; o olayların acısını, sevincini ve umudunu da yüreğimizde taşırız. Duygularımızı profesyonelliğimizle dizginlemek, bu mesleğin en zor ama en onurlu yanıdır.

Dezenformasyonun bir salgın gibi yayıldığı dijital çağda; doğruyu eğip bükmeden, kalemini satmadan, baskılara boyun eğmeden "gerçek" için savaşmak en büyük kahramanlıktır. Halkın haber alma hakkı, demokrasinin can damarıdır ve bizler o damarın kesilmemesi için nöbet tutan neferleriz.

Bu duygu ve düşüncelerle; sahanın tozunu yutan, uykusuzluğu azık yapan, her türlü imkânsızlığa rağmen imkân oluşturan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Mesleği uğruna hayatını kaybeden tüm kalem sahiplerini rahmetle anıyor; tüm meslektaşlarıma sağlıklı, huzurlu ve haber dolu bir ömür diliyorum.