Finale Nasıl Geldiler?

Bu yıl ilk kez 4 takımla oynanan Süper Kupa organizasyonunda;

Galatasaray, yarı finalde Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti.

Fenerbahçe ise Samsunspor’u 2-0 yenerek finale yükseldi.

Süper Kupa’da 8. Randevu

İki ezeli rakip, Süper Kupa ve eski adıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonlarında 8. kez karşılaşacak.

Galatasaray bu maçların 3’ünü ,

Fenerbahçe ise 1’ini kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Son Derbilerde Kim Üstün?

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Galatasaray’ın üstünlüğü dikkat çekiyor.

Galatasaray: 5 galibiyet (1’i hükmen)

Fenerbahçe: 2 galibiyet

Galatasaray – Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Süper Kupa finali, bugün saat 18.45’te başlayacak. Karşılaşma, İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Final mücadelesi, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Derbinin Hakemi Kim?

Büyük finali, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Tarihi Rekabette 405. Maç

Bu akşamki karşılaşma, Galatasaray ile Fenerbahçe’nin tarihte 405. kez karşı karşıya geleceği mücadele olacak.

Futbolseverler için kupa, prestij ve rekabetin bir arada yaşanacağı dev finalde gözler bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı’nda olacak.