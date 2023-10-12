Haşimi Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, çoğunlukla ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağın Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın talimatı ve silahlı kuvvetlerin işbirliğinde Gazze'ye gönderildiği belirtildi.

Uçağın ayrıca Mısır'ın koordinasyonunda gönderildiği belirtilerek, "Uçak önce Mısır'a gidecek ve Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'deki sağlık yetkililerine teslim edilecek." ifadeleri kullanıldı.

Kral 2. Abdullah, 10 Ekim'de ülkesinin Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden acil yardım yapacağını duyurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1203 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 763 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler, Gazze’ye insani yardım koridoru açılması için İsrail’e çağrıda bulunarak, bölgede şartların "daha önce hiç olmadığı kadar ağır olabileceği" uyarısında bulunmuştu.