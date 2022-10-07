İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 30 Eylül-6 Ekim tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 55,99 gram uyuşturucu madde ve 4 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 15'i ile ilgili de "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.