Vali Ünlüer, Ahmet Beyazıt İlkokulu'nda oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Vali Ünlüer burada yaptığı açıklamada, Tam bir demokrasi şenliği atmosferinde oy kullanma işlemleri gerçekleştiriliyor ifadelerini kaydetti.
Vali Ünlüer, Ahmet Beyazıt İlkokulu'nda oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Vali Ünlüer burada yaptığı açıklamada, Tam bir demokrasi şenliği atmosferinde oy kullanma işlemleri gerçekleştiriliyor ifadelerini kaydetti.
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