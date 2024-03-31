Vali Ünlüer, Ahmet Beyazıt İlkokulu'nda oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Vali Ünlüer burada yaptığı açıklamada, Tam bir demokrasi şenliği atmosferinde oy kullanma işlemleri gerçekleştiriliyor ifadelerini kaydetti.

