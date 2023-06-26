Asrın Felaketinin Merkez Üssü Kahramanmaraş’ta Yaşanan Deprem Sonrası İlk Kurban Bayramı Çarşamba Günü İdrak Edilecek.

Buruk Geçecek Olan Bu Bayramda Vatandaşlar, Bayramlık Şeker Geleneğini De Sürdürmeye Çalışıyor.

Bu Kapsamda Yaşanan Depremde İş Yerini Kaybeden Şekerlemeci Hasan Dilbirliği, Kendi İmkanlarıyla Kurduğu Konteyner İş Yerinde Vatandaşlar Şekerleme İhtiyacını Karşılıyor.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Şekerlemeci Hasan Dilbirliği, Vatandaşların Bayram Şekerini İlgisinin Yoğun Olduğunu Söyledi.