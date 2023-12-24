Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyona katılan jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.