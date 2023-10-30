Kahramanmaraş Valiliği tarafından Cumhuriyetin Kuruluşunun 100. yıl dönümü onuruna kabul töreni düzenlendi.

Vali Mükerrem Ünlüer ve eşi Selma Ünlüer resepsiyona katılan davetlileri tek tek karşıladı.

Kahramanmaraş Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen kabul töreninde; vali ünlüer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, salonda dolaşarak misafirlerle sohbet etti.

Misafirleri ile yakından ilgilenen Vali Ünlüer, Cumhuriyetin 100’üncü yaşını büyük bir coşku içinde kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.