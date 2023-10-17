Onikişubat Belediyesi, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde geleneksel hale getirdiği 100. Yıl EXPO 2023 Voleybol Turnuvası’nı bu yıl da başlattı.

Kız ve erkek olmak üzere 24 takımın yarışacağı Liselerarası 100. Yıl EXPO 2023 Voleybol Turnuvası, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan ve sporcular ile okullardan seyirci öğrencilerin katılımıyla başladı.

Gençleri spora teşvik edici çalışmaları aralıksız sürdüren Onikişubat Belediyesi’nin Hürriyet Mahallesi’ne kazandırdığı Şehit Zekeriya Boyar Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya lise takımları yoğun ilgi gösterdi.

Salondaki seyircileri ve sporcuları selamlayan Başkan Mahçiçek, takımlara başarılar diledi.

“Sağlımıza dikkat edeceğiz, güzel güzel spor yapacağız”

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sporcu gençlere önemli uyarılarda bulundu. Başkan Mahçiçek, “Çocuklar bu ülkenin size ihtiyacı var. İyi yetişmiş, ülkesini, milletini, ailesini seven, bu ülkenin daha iyi noktalara taşınması için gayret edecek insanlara ihtiyacı var. Türkiye’nin bugünkü içinde bulunduğu şartlardan daha iyi yerlere taşınabilmesi için donanımlı insanlara ihtiyacı var. O insanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ insanlardır. Konuştuğumuz arkadaşlara dikkat edeceğiz, yanlış insanlarla konuşmayacağız. Bizi yanış yollara sevk edecek insanlarla bağlantımızı keseceğiz. Hep çalışacağız. Artık Türkiye büyük bir ülke ama çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Her alanda kendimizi ispat edeceğiz. Sağlımıza dikkat edeceğiz, böyle güzel güzel spor yapacağız” dedi.

“Gençlerimiz bizler için bir değer”

Onikişubat Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Mahçiçek, “Bakın bizim bir fırsat eşitliği yaratmak için ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursları’mız var. Mezun olan ve 12’nci sınıftaki evlatlarımız oralara kaydolsunlar. Çok iyi başarısı var bizim kurslarımızın. 60 öğrencimiz ilk 20 bine girmişti. O dershaneler sizleri bekliyor. Bir müjde daha vereyim. 4 Kasım’da EXPO 2023 Sergi Alanı’nda Kitap Fuarı açacağız. Sizleri de okullarınızdan alıp Kitap Fuarı’nı hem de EXPO 2023’ü gezdireceğiz. Onikişubat Belediyesi bir dünya projesi yaptı bakın, hep beraber gelip sahip çıkacağız inşallah. Sizlere güveniyorum evlatlarım. Cenab-ı Hak sizlere zihin açıklığı versin, ülkemize, ailelerinize hayırlı evlatlar olarak hizmet etmeyi nasip etsin inşallah. Sportif müsabakalarımız devam edecek gençler. Önce voleybol, sonra basketbol turnuvası yapacağız. Bu salonlar sizin emrinizde, istediğiniz zaman kullanacaksınız. Sizlerle beraber olmak güzel, hepiniz ayrı ayrı hem aileleriniz hem ülkemiz hem de bizler için bir değerlisiniz. Siz değerli gençlerimizi gönülden selamlıyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Bütün takımlara ve sporcularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Mahçiçek, konuşmaların ardından müsabakaları izledi.