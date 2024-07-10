Diyanet işleri başkanlığının kuruluşunun 100. Yılı ve 4-6 yaş Kur’an kurslarının açılışının 10. Yılı etkinlikleri kapsamında 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen programa konuk olarak TRT Çocuk Sanatçısı Hüseyin Goncagül ve ekibi katıldı.

Kuranı kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Abdurrahman Kotan yaptı.

Eğitim hizmetleri genel müdürlüğü ve vakıf katılım bankası iş birliğinde gerçekleştirilen programda Goncagül ve ekibi, Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca, çocuk ilahileri, kukla, jonglör gösterisi gibi etkinliklerle çocukları eğlendirdi.