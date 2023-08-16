Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un dört bir yanındaki riskli yapılar dönüştürülmeye, vatandaşların sağlam ve güvenli konutlarına kavuşturulmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki Yahya Kemal Mahallesi'nde 688 konut ile Beyoğlu'nun Sütlüce ve Örnektepe mahallelerindeki 398 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Beyoğlu ve Kağıthane'de kentsel dönüşümle yeni, sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşan vatandaşlar, projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.