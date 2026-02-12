Olayın yaşandığı mekânda gerçekleştirilen programda, o günlerin unutulmayacağı ve kurtuluş ruhunun daima yaşatılacağı mesajı verildi.

Canlandırmada, hamamdan çıkan Türk kadınlarına saldıran temsili Fransız askerlerine karşı iş yeri önünde süt satan Sütçü İmam’ın belindeki tabancayla karşılık vermesi ve ardından Kahramanmaraş’ta Milli Mücadele’nin başlaması sahnelendi.

Vatandaşlar gösteriyi yoğun ilgiyle takip etti. Programın ardından protokol üyeleri vatandaşlara sıcak süt ikramında bulundu. Daha sonra Sütçü İmam Türbesi ziyaret edilerek dualar edildi. Etkinlik, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı coşkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.