Operasyonlarda ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve göçmen kaçakçılığı" suçlarını işledikleri tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek️." ifadelerini kullandı.