Gerçekleştirilen Temel Atma Törenine TBMM Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti Elbistan Belediye Başkan Adaya Adayı Abdullah Yener, Kent Protokolü Ve Vatandaşlar Katılım Sağladı.

Burada Bir Konuşma Yapan TBMM Tarım, Orman Ve Köy işleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Hayırlı Olmasını Diledi.