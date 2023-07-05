2023-2024 yılı umre turlarının 15 Ağustos'ta başlayacağı, isteyenlerin 10 Temmuz itibarıyla bu turlara kaydolabileceği açıklandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre ziyaretlerin başlayacağı tarihin müjdesini verdi.
2023-2024 Umre Döneminde ilk kafile 15 Ağustos'ta kutsal topraklarda olacak. Ali Erbaş, "Kutsal toprakların özlemini çeken vatandaşlarımızın çıkacakları bu kutlu yolculuk hayırlı ve makbul olsun” ifadesini kullandı.
Umre'ye gitmek isteyenler kayıtlarını 10 Temmuz itibariyle yapabilecek.