Buğday Ve Arpada Arazilerinde Dekar Başına 130 TL, Nohut Hasadı 130tl, Biçerdöver Arkası Saman Toplama Bedeli 1 Tonluk Römork 800 TL, 2 Tonluk Römork İse1200 TL Olarak Belirlendi.

Pazarcık Ziraat Odası Başkanı Ali Çiftepala Tarımın Önemine Vurgu Yaptı.

Türkoğlu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karaca’da 2023 Sezonunun Tüm Üreticiler İçin Hayırlar Getirmesini Temenni Etti.

Dulkadiroğlu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya İse Fiyatların Tavsiye Niteliğinde Olduğunu Söyleyerek Üreticiler İçin Hayırlı Olmasını Diledi.

