Yeni yılın hac kura çekimi için geri sayım başladı. Dini vazifelerini yerine getirmek için hacca gitmek isteyen on binlerce kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak olan kura çekimi tarihini araştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi. Açıklamada, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." denildi.

Buna göre; 2024 hac kuraları ekim ayının sonu veya kasım ayının başında çekilecek.

