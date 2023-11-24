Kahramanmaraş 24 Kasım öğretmenler gününde Atatürk anıtına Kahramanmaraş il Milli eğitim müdürü Yusuf Kahraman tarafından çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törenin hemen ardından, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde Aziz Sancar Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Okul Müdürü, Alaiddin Köse’nin açılış konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Emekli Öğretmenler adına konuşma yapan Sayın Ali Giyer burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan orotoryo gösterileri, şiir ve okul korosu tarafından müzik dinletileri gerçekleştirildi.

Adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

Hemen ardından Emekli Öğretmenlere Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, ilçe milli eğitim müdürleri, Dulkadiroğlu ve Onikişubat İlçe Kaymakamları tarafından hizmet şeref belgesi takdimi yapıldı.