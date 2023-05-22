28 Mayıs'ta Yapılacak Olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Turunda Oy Vermeye Gidecek Olan Seçmenler, Seçmen Kağıtlarının Yeniden Dağıtılıp Dağıtılmayacağını Merak Ediyor. Vatandaşların Nerede Oy Kullanacağını Gösteren Seçmen Bilgi Kağıtları İse Mahalle Muhtarlıklarına Gelirken Oy Kullanacak Kişilere Muhtar Tarafından Dağıtımı Yapıldı.

Kavlaklı Mahallesi Muhtarı Kemal Terlik Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Seçime Az Bir Süre Kaldığını Söyleyerek Seçmen Kağıtlarını Almayanların Mutlaka Muhtarlıklara Uğrayabileceğini Yahut E-Devlet Üzerinden Çıktı Alabileceklerini Söyledi.

