Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 37 bin 129 köy evinin inşasına başlandığını bildirdi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illere yapılacak köy evlerine ilişkin paylaşımda buldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kırsal kesimde yaşayan depremzedelerin evlerine kavuşması için 10 ilde yapılacak 143 bin 271 köy evinden, 37 bin 129 konut ile 5 bin 73 ahırın ihale süreci tamamlanarak, inşasına başlandı.