Resmî verilere göre depremlerden 11 il, 124 ilçe ve yaklaşık 14 milyon kişi doğrudan etkilendi. Türkiye genelinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce bina yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

Afet sonrası barınma, sağlık, eğitim, altyapı ve ekonomi alanlarında büyük bir kriz yaşandı. Depremler, afet yönetimi, yapı güvenliği ve şehirleşme politikalarını yeniden tartışmaya açtı. Deprem sonrası süreçte arama kurtarma faaliyetleri tarihin en geniş katılımlı operasyonlarından biri olarak yürütüldü.

Ardından geçici barınma alanları kuruldu, konteyner kentler oluşturuldu ve kalıcı konutların inşası başlatıldı. Yeniden inşa süreci kapsamında yüz binlerce konutun teslim edildiği açıklandı. Kahramanmaraş’ta Yıkımın Boyutu Depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta yıkımın boyutu çok daha ağır hissedildi. Kent genelinde binlerce bina yıkılırken, altyapı sistemleri büyük ölçüde zarar gördü.

Kahramanmaraş’ta 12 bin 713 kişinin yaşamını yitirdiği biliniyor. Kahramanmaraş’ta özellikle konut stokunun önemli bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Eğitim kurumları, sağlık tesisleri, sanayi alanları ve ticaret merkezleri de ciddi hasar aldı.

Depremler, kentin ekonomik yapısında derin yaralar açarken, üretim ve istihdamda büyük kayıplar yaşandı. Afet sonrası süreçte Kahramanmaraş’ta geniş çaplı bir yeniden inşa ve ihya çalışması başlatıldı. Kalıcı konut projeleri, altyapı yenilemeleri ve sosyal destek programlarıyla şehir yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılıyor.

Buna rağmen, 6 Şubat depremlerinin bıraktığı fiziksel ve psikolojik izler, aradan geçen zamana rağmen etkisini sürdürüyor. Uzmanlar, yaşanan büyük yıkımın afetlere hazırlık, yapı denetimi ve kriz yönetimi konularında ders niteliğinde olduğunu vurgularken, 6 Şubat depremlerinin Türkiye’nin hafızasında uzun yıllar boyunca yer alacağını belirtiyor.