İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 60 günde terör örgütlerine yönelik düzenlenen 29 bin 32 operasyonda 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik son 2 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili verileri paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, “Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29 bin 32 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 172 (ölü, yaralı, teslim olan) terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bilinsin ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." İfadelerini kullandı