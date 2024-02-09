Ziyaretinde Şahin, Ali Rıza Demir’in sağlık durumu hakkında bilgiler alarak samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
Gerçekleşen ziyarette 76 yaşındaki Ali Rıza Demir Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisini anlatarak Cumhurbaşkanına yazdığı şiiri okudu.
Ziyaretinde Şahin, Ali Rıza Demir’in sağlık durumu hakkında bilgiler alarak samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
Gerçekleşen ziyarette 76 yaşındaki Ali Rıza Demir Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisini anlatarak Cumhurbaşkanına yazdığı şiiri okudu.
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