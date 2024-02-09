Ziyaretinde Şahin, Ali Rıza Demir’in sağlık durumu hakkında bilgiler alarak samimi bir sohbet gerçekleştirdi. 
 Gerçekleşen ziyarette 76 yaşındaki Ali Rıza Demir Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisini anlatarak Cumhurbaşkanına yazdığı şiiri okudu.