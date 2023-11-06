"Mengene" adı verilen operasyonda 33 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, 517 kişiye 2 milyon 330 bin 479 lira para cezası uygulandığını, 118 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Arama kaydı bulunan 650 kişinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, operasyon sonucu 13 yasa dışı bahis ve kumar oynatılan iş yerinin kapatıldığı, 10 oyun makinesi, 4 tombala makinesi, 12 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponunun ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

