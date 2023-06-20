UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız ile Robert Page'in ekibi Galler, İtalyan hakem F. Maresca'nın yönettiği maçta Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele A Milli Takımımızın ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 sona erdi. Bu sonuçla milliler grupta liderliğe yükseldi.

Galibiyet golleri Umut ve Arda'dan

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Umut Nayir ve 80. dakikada Arda Güler attı.

A Milli Takım'ın 9. dakikada Mepham'ın kendi kalesine yaptığı ters vuruşla öne geçtiği gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 68. dakikada Umut Nayir'in attığı gol ise elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Galler 10 kişi kaldı, Hakan penaltı kaçırdı

Galler'de Joseff Morrell, 41. dakikada Ferdi'ye yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu da, 64. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Danny Ward'ı geçemedi.

Puanımızı 9'a çıkardık

Bu sonucun ardından A Milli gruptaki puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Galler ise 4 puanda kaldı.

A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında Eylül ayında sahasında Ermenistan ile karşılaşacak. Galler ise Letonya ile karşılaşacak.