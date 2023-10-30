Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan “İl Müftüleri Kararnamesi” bünyesinde Kahramanmaraş İl Müftülüğü görevine getirilen Abdurrahman kotan görevine başladı.

Müftülük binasının girişinde müftü yardımcıları, şube müdürleri, şef ve personelin karşıladığı İl Müftüsü Abdurrahman kotan makamına geçti.

Bir süre personelle hasbihal eden Müftü kotan, daha sonra devir teslim törenine geçildi.

İl Müftülüğünde düzenlenen devir teslim töreninde İl Müftüsü kotan, görevi kırşehir’e atanan İl Müftüsü Mustafa Tekin’den devraldı.