Yargıda Toplu İzin Kullanımı Anlamına Gelen Adli Tatil Başladı. Adli Tatil Boyunca Adliyelerde Görev Yapacak Nöbetçi Mahkemeler, Tutuklusu Olan Ve Acil Nitelik Taşıyan Davalara Bakacak. Diğer Davalara İse Yeni Adli Yıla Kadar Ara Verilecek.