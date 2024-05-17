Tatbikata katılan gönüllü arama kurtarma ekipleri önce çevrenin güvenliğini sağladı. Senaryo gereği enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarışan ekipler, yakınlarının endişe ve paniğiyle başa çıkmaya çalışarak profesyonelliklerini sergilediler.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen tatbikata 32 kursiyer katıldı.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Afetlerde Sağlık hizmetleri şube müdürü Alper Kara, gerçekleştirilen tatbikat ve 100 bin gönüllü projesi hakkında bilgi verdi.