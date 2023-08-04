Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde afetzede öğrencilerin mekanik ve analitik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir ortaokulda robotik kodlama atölyesi açıldı.
Yesevi Yardım Hareketi Derneğince, hayırsever Ramazan Küçükönder'in destekleriyle Muhsin Yazıcıoğlu Ortaokulunda oluşturulan atölye sayesinde öğrencilerin bakış açılarının geliştirilmesi hedefleniyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, gazetecilere, hayata geçirilen çalışmanın kentteki diğer okullara da örnek olacağına inandığını söyledi.