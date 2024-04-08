"Asrın Felaketi" Olarak Nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Depremlerin Ardından Kahramanmaraş'ta Devlet Millet İşbirliğiyle Kurulan 55 Konteyner Kentte Yaklaşık 126 Bin Afetzede Kalıyor.

Ramazan Bayramı Hazırlıkları Kapsamında Konteynerleri Temizleyen, Gıda Ve Temel İhtiyaç Malzemelerini Temin Eden Afetzedeler, Misafirleri İçin Çörek Ve Bazı Yöresel Yemekleri Yapıyor.

Türkoğlu İlçesindeki Türkiye-Azerbaycan Lojistik Konteyner Kent'te De Bayram Hazırlıkları Sürüyor.

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Konteyner Kentte Vatandaşlara En İyi Şekilde Hizmet Vermek İçin Çalışmalar Yürütüldüğünü Söyledi.

Konteyner Kent Sakinleri Bayrama Hazırlandıklarını Belirterek Verilen Hizmetlerden Dolayı Her Daim Devlete Duacı Olduklarını Kaydettiler.

