Edinilen bilgilere göre, yangın santralin 4. ünitesinin kazan bölümünde çıktı.

Kazan bölümünde yapılan bakım çalışmaları sırasında kömürün tutuşması sonucu yangın başladı.

Alevlerin arasında kalan İ.S., G.B. ve E.T. adlı işçiler yaralandı.

Yaralı işçiler, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve sevk edilecekleri belirtildiği hastanenin yanık ünitesinde müşahede altında tutulan işçiler için endişe devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yangının nedeni üzerinde detaylı incelemeler devam ediyor.

