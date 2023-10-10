6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Atatürk ve Elçibey Caddesi üzerindeki bazı iş yerlerinin kontrollü yıkımı gerçekleştiriliyor.

