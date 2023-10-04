İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerle yürüdü.

Millet Bahçesinde son bulan yürüyüşte katılımcılar, "Sağlık için hareket et" ve "Her gün 10 bin adım" yazılı dövizler taşıdı.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Afşin İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Boz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü’nde vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldığını ifade etti.

Boz, 4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür ederek açıklamalarda bulundu.

Etkinliğe Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan ile vatandaşlar katıldı.

