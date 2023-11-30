Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde, "1. Akdeniz Bienali" kapsamında açılan resim sergisi sona erdi.

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Afşin Belediyesi, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasının destekleriyle 17 Ekim'de kapılarını açan sergiyi 6 haftada yaklaşık 5 bin ziyaretçi gezdi.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Vakfın resim sergisi etkinlik temsilcisi Serpil Donbaloğlu da "1. Akdeniz Bienali" kapsamında 8 ayrı şehirde ayrı ayrı etkinlik düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti