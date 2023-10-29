Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tören, Afşin İlçe Spor Müdürlüğü spor sahasında gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı.

Afşin Kaymakamı Mehmet Naim Akgül ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’in tören alanında vatandaşları ve öğrencileri selamladı.

Törende konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, 100 yıl önce yaşanan zorlukların Türk milletine cumhuriyeti getirdiğini söyledi.

Kadim bir medeniyet olan Türk ulusunun her zaman yaşadığı zorluklardan güçlenerek çıktığını ifade eden Akgül, “1912-1922 yılları arası Türk milletinin hiç durmadan savaştığı yıllar olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği istiklal mücadelesinde Türk milleti bu topraklarda yetiştirdiği binlerce halis evladını savaşlar sebebiyle gene bu toprakların bağrına koymuştur. Türk milleti bu mücadelesinde hiçbir zaman tereddüde düşmemiş, kanını ortaya koymuş, en asil duruşu göstererek milli mücadelesinde zaferler elde etmiştir. Aynı zamanda bu zaferlerini savaş meydan bırakmayarak ilk adımda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tesis etmiş, ardından millet iradesinin ülke yönetimine tam anlamıyla yansımasını sağlamak için 29 Ekim 1923’te cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu tarihi süreç bize şunu göstermektedir. Kadim bir medeniyet olan Türk ulusu her zaman yaşadığı zorluk güçlenerek çıkmıştır. Yüz yıl önce yaşanan zorluklar bize cumhuriyeti getirmiştir. Yakın tarihimizde yaşadığımız zor günlerde ise milletimiz gene canlı ortaya koyarak ulusun egemenliğini ve cumhuriyeti korumuş, birlikteliğimiz daha da güçlenmiştir.” diye konuştu.

Vatandaşların ve öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayan Akgül, “Türkiye yüz yılına adım atan cumhuriyet çınarımız, değerli öğretmenlerimizin yetiştirmiş olduğu fikri hür, vicdanı hür nesillerle büyümeye ve gürlemeye devam edecektir. Ve gölgesinde ise tüm mazlum milletleri barındıracaktır. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ve bu uğurda can veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.

Törende ultra maraton koşucusu Sıtkı Gönen ve Turgay Ciner MTAL koşu takımı öğrencileri, Cumhuriyetin 100.yılına özel 29 kilometre koşusunu tamamlayarak İlçe Kaymakamı Mehmet Naim Akgül’e Türk bayrağı takdim etti.

Tören, öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren ödüllerin verilmesiyle son buldu.