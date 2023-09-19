Afşin’de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Hükümet Konağında düzenlenen programda, Afşin Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Afşin Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Bedir Boz Gazilerin, ülkenin ve milletin bekası için canını ortaya koyduğunu ifade etti.

Öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından gaziler, Afşin Öğretmenevinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programına katıldı.

Programa Afşin Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Karabulut, MHP İlçe Başkanı Süleyman Aycan, kamu ve kurum müdürleri, gaziler ile aileleri katıldı