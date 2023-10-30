Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında lavanta tarlasında kurulan "Arı Dünyası"nın açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

6 Şubat depremlerinden etkilenen kentte deprem sonrası normalleşme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye'nin 100'üncü yılına girdiğimiz ilk günler ve bu günün farklı olmasını istedik. Deprem sonrası normalleşme için attığımız adımlardan bir tanesi oldu. Bir taraftan dünyanın en büyük tek parça lavanta tarlası içerisinde Türkiye'nin ilk arı evine ikinci bir kardeş daha getirdik. Arı dünyası, burada arıya ilişkin modern ve geleneksel her detay gözlemlenebilecek. Simülasyon gözlüğüyle arı gibi uçuş yapılabilecek. Arıların dünyası incelenecek." diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım da, bu çalışmanın Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir proje olduğunu söyledi.

Törene, kamu ve kurum amirleri, çevre il ve ilçelerden gelen bal ve arı üreticileri birlik başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.